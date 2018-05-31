Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей

Президент поставил задачи перед новым главой МЧС Евгением Зиничевым.

"Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, - обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей", - заявил Владимир Путин в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

"Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах", - продолжил глава государства.

"Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям", - подчеркнул президент.