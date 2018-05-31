Путин призвал спецслужбы выявлять и ликвидировать ячейки террористов

Спецслужбам следует приложить все усилия, чтобы выявлять законспирированные ячейки террористов в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в Кремле перед офицерами, получившими новые должности и звания.

"Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций", - цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, в последние годы сократилось число террористических преступлений, однако спецслужбам следует "наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом".

Российский лидер уточнил, что ожидает эффективной работы не только в антитеррористической деятельности, но и в остальных сферах безопасности.