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31.05.2018,  
12:45
Текст: Николай Грищенко

Лучшие моменты "Авиадартс-2018" собрали на видео

Российские военные показали лучшие моменты конкурса "Авиадартс-2018", который состоялся под Рязанью. Зрители могут увидеть в действие новейшие образцы отечественной авиатехники, а также эпизоды учебно-боевой работы ВКС России.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57

Одним из самых зрелищных моментов шоу стал воздушный бой истребителей Су-35С. Кроме того, самолеты-невидимки пятого поколения Су-57 выполнили маневры высшего пилотажа, произвели бомбометание по наземным целям. Производит впечатление налет пары бомбардировщиков Ту-22М3, сбросивших на объекты условного противника около шести тонн авиабомб. Модернизированные штурмовики Су-25СМ, пикируя, выпустили ракеты.

Вертолеты Ми-8 и Ми-26 показали доставку и выгрузку на полигоне бронетехники для прикрытия десантных групп, эвакуацию спецназа, а также десантирование многотонных грузов на точность. А пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" фигуры высшего одиночного и группового пилотажа.

Впервые была продемонстрирована параллельная заправка двух бомбардировщиков Су-34 от танкера Ил-78.

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