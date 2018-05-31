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31.05.2018 09:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медицинские вертолеты будут летать круглосуточно во время ЧМ в Москве

Текст: Любовь Проценко

Авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи в столице переходят на круглосуточный режим работы на время проведения ЧМ-2018. Он пройдет с 14 июня по 15 июля.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- В круглосуточном режиме авиамедицинские бригады будут работать в тестовом режиме полтора месяца. По итогам рассмотрим вопрос о переходе вертолетной медицинской службы на постоянный круглосуточный график работы, - рассказал Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы.

Пока же с помощью авиационных бригад эвакуируются не только пациенты с травмами и пострадавшие в ДТП, как было ранее, но и пациенты, например, с инфарктами и инсультами.

- За первый квартал 2018 года санитарная авиация эвакуировала порядка 200 пациентов, из них 57% - соматические пациенты, а 42% - пациенты с травмами. Ранее вылеты авиамедицинских бригад были ограничены длительностью светового дня. Возможный переход на 24-часовой рабочий день - важная инициатива, необходимость которой покажет чемпионат мира по футболу, - отмечает Сергей Гуменюк, замдиректора Центра экстренной медицинской помощи.

Москва располагает в настоящее время 31 вертолетной  площадкой, 21 из которых располагаются на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Центр экстренной медпомощи укомплектован тремя авиамедицинскими бригадами.

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