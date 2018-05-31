Медицинские вертолеты будут летать круглосуточно во время ЧМ в Москве

Авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи в столице переходят на круглосуточный режим работы на время проведения ЧМ-2018. Он пройдет с 14 июня по 15 июля.

- В круглосуточном режиме авиамедицинские бригады будут работать в тестовом режиме полтора месяца. По итогам рассмотрим вопрос о переходе вертолетной медицинской службы на постоянный круглосуточный график работы, - рассказал Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы.

Пока же с помощью авиационных бригад эвакуируются не только пациенты с травмами и пострадавшие в ДТП, как было ранее, но и пациенты, например, с инфарктами и инсультами.

- За первый квартал 2018 года санитарная авиация эвакуировала порядка 200 пациентов, из них 57% - соматические пациенты, а 42% - пациенты с травмами. Ранее вылеты авиамедицинских бригад были ограничены длительностью светового дня. Возможный переход на 24-часовой рабочий день - важная инициатива, необходимость которой покажет чемпионат мира по футболу, - отмечает Сергей Гуменюк, замдиректора Центра экстренной медицинской помощи.

Москва располагает в настоящее время 31 вертолетной площадкой, 21 из которых располагаются на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Центр экстренной медпомощи укомплектован тремя авиамедицинскими бригадами.