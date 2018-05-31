Житель Орла получил девять лет тюрьмы за продажу оружия полиции

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный по уголовному делу о незаконном обороте оружия и наркотических средств. Об этом сообщили в суде Глазуновского района.

Было установлено, что в августе-сентябре прошлого года местный житель дважды встречался с майором полиции - сотрудником уголовного розыска. В ходе каждой из встреч он продал ему по обрезу - по 40 тысяч рублей за штуку. Оружие мужчина самостоятельно изготовил в своем гараже из старых охотничьих ружей.

Вместе с оружием он продал майору и несколько граммов марихуаны. В суде пояснили, что полицейский выступил в роли покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент".

По совокупности преступлений подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере ста тысяч рублей.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.