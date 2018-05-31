Новости

ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ 16:59
Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков 16:47
РФ и Беларусь обсудили формирование цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС 16:40
Парламент Дании запретил ношение мусульманских головных уборов 16:28
В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу 16:24
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ 16:23
От разведки до воинской дисциплины: обнародованы итоги проверки ВС Беларуси 16:15
Алексея Улюкаева этапировали в колонию 16:14
В доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана прошел обыск 16:01
В Сыктывкаре накануне лета выпал снег 15:50
В Иваново выбрали знак для Дня белорусской письменности 15:45
На Красной площади представили "живую" книгу про Елизавету Глинку 15:35
СМИ назвали преемника Зидана на посту тренера "Реала" 15:30
В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице 15:28
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 15:25
В День защиты детей Путин посетит детскую больницу 15:20
Куба будет импортировать противораковый препарат из России 15:20
Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы 15:19
Наводнение в Омане: Как машины плавали по пустыне 15:18
В Пермском крае в затонувшем автомобиле погибли две женщины 15:08
Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди 15:04
Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018 15:03
Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ 14:59
Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей 14:47
Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков

Текст: Владимир Богданов

Столичные наркополицейские и московские сотрудники ФСБ при участии службы безопасности филиала ФГУП "Почта России" задержали гражданина РФ, который, используя почтовые отправления, организовал канал сбыта анаболических стероидов на территории страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция ликвидировала крупный канал поставок наркотиков из Европы

По ее словам, при личном досмотре у подозреваемого обнаружено шесть приготовленных к отправке посылок, в которых находились таблетки и ампулы, содержащие сильнодействующие вещества из разряда анаболических стероидов, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

 В ходе обыска по месту проживания задержанного изъято еще четыре почтовых отправления с сильнодействующими веществами, а также клиентская база и чеки, свидетельствующие об отправке более 900 посылок с анаболическими стероидами. Всего из незаконного оборота изъято свыше 5 килограммов веществ, ограниченных к обороту.

Уголовное дело возбуждено по статье УК, по которой подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы. При этом задержанному избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

В Норильске полиция изъяла партию наркотиков на 10 млн рублей

Одновременно с этим стало известно об аналогичном задержании в Саратове. Там полицейские изъяли у местного жителя крупную партию сильнодействующих веществ - анаболических стероидов.

"В квартире 28-летнего жителя Саратова изъяты анаболические стероиды общей массой более 14,5 килограмма. Установлено, что вещества предназначались для сбыта в различные регионы России через сеть интернет и посредством почтовых отправлений",- сообщили в областном главке МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье УК "незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в рупном размере". Санкция по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый также находится под подпиской о невыезде.

Главное сегодня

Алексея Улюкаева этапировали в колонию
Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ