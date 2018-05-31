Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков

Столичные наркополицейские и московские сотрудники ФСБ при участии службы безопасности филиала ФГУП "Почта России" задержали гражданина РФ, который, используя почтовые отправления, организовал канал сбыта анаболических стероидов на территории страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, при личном досмотре у подозреваемого обнаружено шесть приготовленных к отправке посылок, в которых находились таблетки и ампулы, содержащие сильнодействующие вещества из разряда анаболических стероидов, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

В ходе обыска по месту проживания задержанного изъято еще четыре почтовых отправления с сильнодействующими веществами, а также клиентская база и чеки, свидетельствующие об отправке более 900 посылок с анаболическими стероидами. Всего из незаконного оборота изъято свыше 5 килограммов веществ, ограниченных к обороту.

Уголовное дело возбуждено по статье УК, по которой подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы. При этом задержанному избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Одновременно с этим стало известно об аналогичном задержании в Саратове. Там полицейские изъяли у местного жителя крупную партию сильнодействующих веществ - анаболических стероидов.

"В квартире 28-летнего жителя Саратова изъяты анаболические стероиды общей массой более 14,5 килограмма. Установлено, что вещества предназначались для сбыта в различные регионы России через сеть интернет и посредством почтовых отправлений",- сообщили в областном главке МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье УК "незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в рупном размере". Санкция по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый также находится под подпиской о невыезде.