В Москве найден самогонный аппарат XVII века

Археологи Москвы раскрыли тайну медного сосуда XVII века, найденного в Гостином дворе в 1996 году. Кувшин, в котором лежали 95 тысяч медных монет, оказался самогонным аппаратом.

Как сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия, и сам сосуд, и монеты уже давно находятся в музее археологии на Манежной площади. Все это время считалось, что кувшин - просто хранилище для клада. Но не так давно стало известно об удивительной находке сибирских археологов - котле в форме горшка с крышкой-паросборником. Котел вмещал порядка семи литров жидкости. Не нужно быть ученым, чтобы распознать в этом приспособлении самогонный аппарат.

Когда сосуд сравнили с московским, то нашли много общего. Выяснилось, что в кувшине тоже есть некоторые детали, с помощью которых брага перегонялась в медные ведра. "Уникальность этого открытия обусловлена тем, что на сегодняшний день в отечественной археологии самогонные аппараты - огромная редкость, - сказал глава департамента Алексей Емельянов. - Они практически не описаны, отсутствует полномасштабный анализ. И теперь получается, что у москвичей есть прекрасная возможность посмотреть на такой исключительный образец этого изделия".