В Якутии после бури до сих не восстановлены 21 ЛЭП

После штормового ветра, обрушившегося на центральные районы Якутии 28 мая, осталось восстановить 21 линию электропередачи и подключить 130 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Центральных электрических сетей "Якутскэнерго".

За прошедшие сутки к электроэнергии подключены 29 населенных пунктов и многие дома в Якутске. Работа ведется в круглосуточном режиме силами 76 бригад.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, шквальный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, оставил без света 85 тысяч бытовых потребителей. Завершаются третьи сутки ремонтно-восстановительных работ, но без электричества остаются еще 4,3 тысячи якутян.

Тем временем

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на четыре района Якутии вновь обрушится шквал. Днем 1 июня в Оленекском и Жиганском районах прогнозируется усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду, а в Ленском и Мирнинском - до 24-х.