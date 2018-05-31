Житель Камчатки пойдет под суд за ложное сообщение о бомбе

До трех лет лишения свободы может грозить жителю Камчатки за лжетерроризм. Уголовное дело мужчины направлено в суд, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве рассказали, что 23 марта 56-летний елизовчанин распивал алкоголь на своем дачном участке. Дойдя до кондиции, он позвонил в службу 112, сказав, что в самолете сообщением Петропавловск-Камчатский - Москва заложена бомба.

Людей с воздушного судна пришлось эвакуировать, а вылет рейса - задержать. Взрывного устройства на борту спецслужбы не нашли.

Дело будет рассматривать Елизовский районный суд края.