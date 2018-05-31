Мордовия расширит сотрудничество с Кубой

Мордовия планирует расширить сотрудничество с Кубой: речь идет не только о поставках промышленной продукции на остров Свободы, но и о подготовке кубинских студентов в вузах республики.

Вопросы укрепления двусторонних связей в экономической и гуманитарной сферах обсуждались на переговорах в посольстве Республики Куба. Делегацию Мордовии возглавлял вице-премьер правительства РМ, министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов.

В частности, кубинские партнеры выразили заинтересованность в подготовке специалистов на базе мордовских вузов по таким направлениям, как вагоностроение, машиностроение, механизация сельского хозяйства, энергетика, IT-технологии, медицина. Рассматривались и проекты с участием мордовских предприятий по модернизации освещения и управления энергоэффективностью.

Ранее эта тема обсуждалась в ходе встречи в Саранске главы РМ Владимира Волкова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвером Порталем. Лидер региона отметил, что контракт на поставку вагонов для Кубы в свое время очень помог мордовским вагоностроителям выйти на новые рынки сбыта своей продукции. А представитель Кубы подчеркнул, что сотрудничество может охватить новые секторы. Так, широкие возможности по экономическому взаимодействию открываются в области светотехники и кабельной промышленности, а также образования и культуры.