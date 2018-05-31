Мордовия укрепит связи с германской Тюрингией

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РМ, соответствующий протокол о намерениях был подписан по итогам визита в республику депутатов ландтага земли Тюрингия Эгона Примаса и Тило Куммера.
Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин отметил, что прежде Мордовия и Тюрингия плодотворно работали по целому ряду направлений. Сегодня ослабленные в силу разных причин партнерские связи нуждаются в укреплении и выводе на новые горизонты сотрудничества.
Эгон Примас, подводя итоги визита, дал высокую оценку ходу подготовки Саранска к Чемпионату мира по футболу - 2018.
- Мордовию уже можно считать победителем от успешной реализации проекта по организации матчей крупнейшего на планете спортивного турнира, - сказал депутат.
Особые впечатления у немецких парламентариев остались от участия в праздновании Дня села и праздника Троицы в Старошайговском районе, посещения Мордовского госуниверситета и детского технопарка "Кванториум".
- Мы в восторге от увиденного. Есть необходимость углублять наши контакты, совместными усилиями добиваться преодоления возникающих трудностей в развитии двусторонних отношений, - резюмировал Эгон Примас.
В документе прописаны также возможные направления взаимодействия вузов Мордовии и Тюрингии. Кроме того, стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодные контакты в сфере культуры, искусства, спорта и туризма.
Эгон Примас вручил Владимиру Чибиркину официальное приглашение посетить Тюрингию с ответным визитом.