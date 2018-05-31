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31.05.2018 18:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия укрепит связи с германской Тюрингией

Мордовия укрепит деловые связи с германской Тюрингией: речь идет о сотрудничестве в промышленности, аграрном секторе, сфере IT-технологий. Кроме того, немецкие предприниматели смогут вести бизнес на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Рузаевка.
Подписи под документом поставили председатель ГС РМ Владимир Чибиркин и депутат ландтага земли Тюрингия ФРГ Эгон Примас. Фото: Пресс-служба Госсобрания РМ Подписи под документом поставили председатель ГС РМ Владимир Чибиркин и депутат ландтага земли Тюрингия ФРГ Эгон Примас. Фото: Пресс-служба Госсобрания РМ
Подписи под документом поставили председатель ГС РМ Владимир Чибиркин и депутат ландтага земли Тюрингия ФРГ Эгон Примас. Фото: Пресс-служба Госсобрания РМ

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РМ, соответствующий протокол о намерениях был подписан по итогам визита в республику депутатов ландтага земли Тюрингия Эгона Примаса и Тило Куммера.

Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин отметил, что прежде Мордовия и Тюрингия плодотворно работали по целому ряду направлений. Сегодня ослабленные в силу разных причин партнерские связи нуждаются в укреплении и выводе на новые горизонты сотрудничества.

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Эгон Примас, подводя итоги визита, дал высокую оценку ходу подготовки Саранска к Чемпионату мира по футболу - 2018.

- Мордовию уже можно считать победителем от успешной реализации проекта по организации матчей крупнейшего на планете спортивного турнира, - сказал депутат.

Особые впечатления у немецких парламентариев остались от участия в праздновании Дня села и праздника Троицы в Старошайговском районе, посещения Мордовского госуниверситета и детского технопарка "Кванториум".

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- Мы в восторге от увиденного. Есть необходимость углублять наши контакты, совместными усилиями добиваться преодоления возникающих трудностей в развитии двусторонних отношений, - резюмировал Эгон Примас.

В документе прописаны также возможные направления взаимодействия вузов Мордовии и Тюрингии. Кроме того, стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодные контакты в сфере культуры, искусства, спорта и туризма.

Эгон Примас вручил Владимиру Чибиркину официальное приглашение посетить Тюрингию с ответным визитом.

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