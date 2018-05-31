На Вятке ураган снес крышу лицея во время занятий

В Кировской области во время занятий сильный ветер оторвал часть металлических листов крыши Вятского многопрофильного лицея.
Как сообщили "РГ" в управлении образования города Вятские Поляны, в результате ЧП никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС по региону, нет пострадавших и в целом по области.
Ветер повалил десятки деревьев, в одном из двухэтажных деревянных домов на улице Ключевой областного центра упавшая ветка разбила шифер на крыше.
В южных районах области без электричества остались 111 населенных пунктов. На данный момент электроснабжение практически везде восстановлено.