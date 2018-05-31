Пермские ученые придумали, как пушками удалять сваи из земли

Ученые Пермского классического университета получили патент на способ извлечения строительных элементов из грунта с помощью многоствольных артиллерийских орудий.

Изобретение позволит доставать из земли сваи с помощью устаревших военных пушек. Извлекаемая из грунта свая прикрепляется к откатным частям пушек. При выстреле откатные части орудий движутся вверх, вытаскивая прикрепленную к ним сваю.

Согласно расчетам, трехствольное орудие способно за один выстрел извлекать сваю из шестиметровой глубины.

- Изобретение особенно актуально при ликвидации так называемых долгостроев - когда возникает необходимость очищения строительных площадок под новое строительство, - пояснил один из авторов разработки, профессор кафедры механики и математического моделирования ПГНИУ Олег Пенский.

Полученный патент - часть большого проекта университета, посвященного разработке нового класса высокопроизводительных строительных орудий, не имеющих аналогов в мире.