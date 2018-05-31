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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей

Текст: Антон Валагин

Правительство Татарстана выделит миллион рублей семье женщины, погибшей во время урагана в селе Мюслумово.

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- Президентом РТ дано поручение о выделении семье погибшей одного миллиона рублей и оказании всей необходимой помощи. Президент Татарстана выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей, - рассказала официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова.

Напомним, 33-летняя продавщица из Мюслумово погибла 30 мая рядом со своим магазином. По окончании смены она вышла на улицу, чтобы сесть в машину приехавшего за ней мужа. В этот момент порыв ветра сорвал со строения крышу и обрушил ее на женщину. От полученных травм та умерла в больнице.

От ураганного ветра в ЦФО и ПФО пострадали 58 человек, 24 оказались в больнице. Среди них семеро детей. Стихия сорвала кровлю с нескольких башен нижегородского кремля, театра в Казани, лицея в Вятке, оставила без энергоснабжения около 500 населенных пунктов.

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