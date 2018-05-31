У жителя Саратова полиция изъяла почти 15 килограммов анаболиков

В Саратове в квартире 28-летнего местного жителя полицейские изъяли крупную партию анаболических стероидов.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что 14,5 килограммов сильнодействующих веществ были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Стероиды, которые используются для увеличения мышечной массы, предназначались для незаконного сбыта в разные регионы страны. Покупатели связывались с продавцом через интернет, а получали анаболики по почте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, максимальное наказание за подобное преступление - лишение свободы на срок до восьми лет.