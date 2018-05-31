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31.05.2018 15:08
Проект: В регионах

В Кузбассе дети с нарушениями зрения получили особые книги от СУЭК

Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" передали комплекты специализированных книг воспитанникам общеобразовательной школы-интерната №23 в городе Полысаево.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Полысаевская школа-интернат №23, ведущая свою историю с 1950 года, сегодня является единственным в Кемеровской области специализированным образовательным учреждением для детей с нарушениями зрения. Педагоги и дети были очень рады книгам, созданным с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений.

Издания большого формата, с увеличенным размером шрифта, крупными яркими иллюстрациями в основном предназначены для младших школьников. В них собраны факты из истории России и российский гимн, стихи известных русских поэтов, народные сказки, рассказы о природе и животном мире нашей страны. Чтобы слабовидящим детям лучше понять, узнать окружающий мир в книгах есть тактильные вставки, яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, не перегруженные мелкими деталями, конгревное тиснение по контуру изображений. Обращаясь с книгой с помощью пальчиков, ребенок при содействии педагога узнает о том, как "выглядят" здания, животные, растения, каков облик исторических или сказочных героев.

Уникальные издания для слабовидящих детей переданы в рамках программы "Книжки в подарок" - ее СУЭК Андрея Мельниченко и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" реализуют с 2004 года. За этот период в специализированные учебные учреждения и семьи, где воспитываются дети с особенностями здоровья, во всех регионах присутствия Компании от Москвы до Владивостока было передано свыше 150 комплектов книг.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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