В Кузбассе объявили награду за помощь в поиске ребенка

Власти Кемеровской области объявили, что готовы выплатить вознаграждение тому, кто найдет пропавшую накануне семилетнюю девочку или предоставит достоверную информацию о ее местонахождении. Как рассказали "РГ" в пресс-службе региональной администрации, размер выплаты составит один миллион рублей.

Девочка пропала 29 мая, ушла на прогулку из частного дома в микрорайоне "Чертинский" города Белово и не вернулась. Родители начали поиски ребенка спустя три часа после ее ухода, а около полуночи обратились в полицию. Однако до сих пор о местонахождении девочки ничего не известно.

Тем временем в областном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, опросили всех вероятных очевидцев, которые могли помочь отследить маршрут ребенка. С этой же целью оперативники проверяют данные с видеорегистраторов автомобилей, которые могли зафиксировать перемещения девочки, поисковые бригады правоохранителей и волонтеров прочесывают берег местной речки Бачат, где иногда играла пропавшая.

Ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Сергей Цивилев, который накануне побывал в Белово, посетил оперативный розыскной штаб. По его поручению и была назначена награда.

Приметы ребенка: рост около 1 метра, худощавого телосложения, длинные волосы темного цвета, заплетенные в косу. Была одета в вязаную шапку желтого цвета с белыми полосками, серую кофту на молнии с капюшоном и узором черного цвета, черные спортивные брюки и коричневые резиновые сапоги.