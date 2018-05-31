На Ставрополье мужчина расстрелял свою семью во время скандала

В Левокумском районе Ставропольского края правоохранители ищут мужчину, который во время ссоры начал стрелять по членам семьи. В результате от огнестрельных ранений скончалась его теща, сообщили в четверг в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел ночью 27 мая в селе Левокумском. Подозреваемый повздорил со своей женой. В пылу ссоры он начал стрелять в домочадцев из огнестрельного оружия. Пострадала супруга мужчины, а также ее мать и брат.

- Потерпевшие были доставлены в больницу, где днем 27 мая текущего года 53-летняя теща подозреваемого от полученного ранения скончалась, - уточняют в региональном управлении СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ "убийство", части первой статьи 222 УК РФ "незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия", пункту "б" части третьей статьи 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам". Мужчину объявили в федеральный розыск.