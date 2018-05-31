Жительницу Ингушетии заподозрили в медпомощи сирийским боевикам

Следственным отделом по городу Карабулак СК Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы республики.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете региона, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

По данным следствия, в апреле 2014 года женщина выехала в Турцию, откуда в июле 2015 года переправилась на территорию Сирии.

Здесь она добровольно вступила в вооруженную организацию, которая в соответствии законодательством Российской Федерации признана террористической.

"Находясь в рядах данной организации, она выполняет функции по оказанию медицинской помощи членам террористической организации, приготовлению им пищи, ремонту и стирке их обмундирования, а также уборке помещений. До настоящего времени девушка не предприняла меры к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации", - сообщили в СК Ингушетии.

По данным ведомства, сейчас допрашиваются свидетели, знакомые и родственники подозреваемой, установлен маршрут ее передвижения. Расследование уголовного дела продолжается.