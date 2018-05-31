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31.05.2018 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На жительницу Коми завели дело об истязании дочери

Текст: Алексей Васильев (Республика Коми)

Следственный отдел по Усть-Вымскому району СУ СК России по Республике Коми завел в отношении 43-летней местной жительницы уголовное дело по статье 117 УК РФ (часть 2, пункт "г") "Истязание" - причинение физических или психических страданий насильственным способом в отношении заведомо несовершеннолетнего лица.

Фото: depositphotos.com
Почему приемной матери позволили несколько лет истязать детей

Как сообщает пресс-служба республиканского следственного управления, согласно материалам дела в марте этого года женщина регулярно избивала свою 13-летнюю дочь и всячески измывалась над ней. Неизвестно, когда побои начались, но не прекращались до тех пор, пока о ситуации не узнали представители органов опеки и попечительства.

Они немедленно обратились в правоохранительные органы, а от них дело попало в ведение следователей. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе девочки, расследование дела продолжается.

Отметим, что с начала года два жителя Коми были осуждены за истязание детей - женщину, в пьяном виде колотившую свою семилетнюю дочь, и отца, избивавшего девятилетнюю девочку.

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