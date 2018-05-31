В Петербурге осудили банду националистов

В Петербурге присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор 18 участникам группы, совершавшим преступления на национальной почве. Они признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды, грабеже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, уничтожении и похищении паспорта.

Как отмечает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, 14 из 18 членов банды на момент инкриминируемыех деяний еще не достигли совершеннолетия.

Создателем группировки считается 34-летний петербуржец арабского происхождения, который в 2002 году проникся националистическими взглядами. В 2012 году мужчина собрал банду, в которую привлек школьников и учащихся лицеев и колледжей, разделявших его экстремистские взгляды. Своими жертвами они выбирали кавказцев и выходцев из Азии.

Группировка орудовала с декабря 2012 по ноябрь 2014 года. На их счету в общей сложности 36 преступлений - одно убийство, шесть случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 17 эпизодов вовлечения подростков в злодеяния, четыре преступления, направленных на возбуждение ненависти или вражды, три грабежа, три разбоя, и два случая уничтожения украденных паспортов.

Объем уголовного дела за два с половиной года расследования разросся до 91 тома, было проведено более сотни экспертиз, следователи допросили свыше ста свидетелей.

Суд приговорил главаря к 16 годам колонии строгого режима. Большинство его подельников тоже получили реальные сроки от четырех до девяти лет. Четырех фигурантов приговорили к условным срокам, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.