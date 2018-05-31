В Петербурге введут обязательные электронные документы на животных

В Петербурге с 1 июля 2018 года оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов на животных станет обязательным.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Сергея Мовчана, электронные документы будет необходимо оформлять как на самих животных, так и на всю продукцию животного происхождения при производстве, перемещении или переходе прав собственности.

На совещании, посвященном вопросам готовности к внедрению ветеринарного документооборота в электронном виде, было отмечено, что работу по информированию и обучению необходимо усилить. Ведь нововведение коснется учреждений социального питания, городских школ, детсадов, вузов, лицеев и колледжей, торговых сетей, поставщиков продукции, кафе и ресторанов.

Комитет по промышленной политике и инновациям получил задание продолжить проводить обучающие семинары на базе Центра импортозамещения и локализации. Учет электронного документооборота будет вестись в системе ФГИС "Меркурий", а ведение контроля подключения к ней предприятий ляжет на плечи городских чиновников. До 1 июля устанавливается переходный период, на протяжении которого сертифицировать животных можно как в бумажной, так и в электронной формах.

Вместе с тем, как отметил заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олег Емцев, в настоящее время ситуация выглядит скорее оптимистично, а число зарегистрированных в системе предприятий ежедневно растет в геометрической прогрессии.