Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.05.2018,  
10:21
Текст: Антон Валагин

Знаменитую "Мотолыгу" вооружат ракетами

Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ Западного военного округа оснастят площадками для установки дополнительного вооружения, впереди и по бокам машины появятся противокумулятивные экраны, сообщили в штабе ЗВО.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Минобороны РФ показало летающие грузовики

После модернизации "Мотолыга" - так тягач прозвали в войсках, - станет носителем разнообразного и мощного вооружения. В заводском варианте МТ-ЛБ  оснащен лишь 7,62-мм пулеметом ПКТ, зато на новую площадку можно крепить зенитные системы и противотанковые ракеты, автоматические и станковые гранатометы.

- Дополнительное вооружение и защита усилят боевые возможности машины, повысят ее огневую мощь и защищенность от гранатометов и ПТУР, - рассказали в пресс-службе округа. Переоснащением машин занимается ремонтно-восстановительное подразделение ЗВО в Ленинградской области. В ближайшее время опытные образцы выйдут на испытания.

МТ-ЛБ находятся на вооружении мотострелковых соединений и подразделений боевого обеспечения. Кстати, в недалеком будущем тягачи сменят не только вооружение, но и название. Предприятие "Ремдизель" подготовило проект глубокой модернизации "Мотолыг". Машина получит более мощный и долговечный дизель, а механик-водитель вместо рычагов станет оперировать джойстиком. Обновленный тягач решили назвать МЛБШ: многоцелевое легкое  бронированное шасси.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: MilborneOne/wikimedia.org
Украина закупит выведенные из эксплуатации европейские вертолеты 30.05.2018
Война в Сирии еще раз подтвердила смертоносную мощь ракетной "Точки" 30.05.2018
Залповый пуск "Булавы" назвали технологическим прорывом России 29.05.2018
бронетехника
75 лет назад заработала советско-американская авиатрасса Аляска - Сибирь 30.05.2018
Беларусь поставит в Казахстан пожарные танки ГПМ-72 24.05.2018
Казахстанский "Барыс 6х6" получил российский боевой модуль от БТР-82А 23.05.2018
модернизация
Тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 получит новый патрон 30.05.2018
Каким будет новый Т-72Б4 29.05.2018