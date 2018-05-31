Знаменитую "Мотолыгу" вооружат ракетами

Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ Западного военного округа оснастят площадками для установки дополнительного вооружения, впереди и по бокам машины появятся противокумулятивные экраны, сообщили в штабе ЗВО.

После модернизации "Мотолыга" - так тягач прозвали в войсках, - станет носителем разнообразного и мощного вооружения. В заводском варианте МТ-ЛБ оснащен лишь 7,62-мм пулеметом ПКТ, зато на новую площадку можно крепить зенитные системы и противотанковые ракеты, автоматические и станковые гранатометы.

- Дополнительное вооружение и защита усилят боевые возможности машины, повысят ее огневую мощь и защищенность от гранатометов и ПТУР, - рассказали в пресс-службе округа. Переоснащением машин занимается ремонтно-восстановительное подразделение ЗВО в Ленинградской области. В ближайшее время опытные образцы выйдут на испытания.

МТ-ЛБ находятся на вооружении мотострелковых соединений и подразделений боевого обеспечения. Кстати, в недалеком будущем тягачи сменят не только вооружение, но и название. Предприятие "Ремдизель" подготовило проект глубокой модернизации "Мотолыг". Машина получит более мощный и долговечный дизель, а механик-водитель вместо рычагов станет оперировать джойстиком. Обновленный тягач решили назвать МЛБШ: многоцелевое легкое бронированное шасси.