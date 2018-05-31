В Симферополе из-за кражи кабеля перестал работать телефон "скорой"

В Симферополе злоумышленники похитили кабель телефонной связи, из-за чего горожане не могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи по привычному номеру "103".

Как сообщили "РГ" в "Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи", прием вызовов нарушен с четырех часов утра 31 мая. Причиной стало хищение телефонного кабеля, обслуживаемого ГУП РК "Крымтелеком".

Население, нуждающееся в оказании медпомощи, просят звонить по единому телефону экстренных служб "112", операторы которого переадресуют вызов на СМП. В качестве альтернативного варианта предлагается личное обращение на подстанцию скорой медицинской помощи и в медорганизацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

Восстановительные работы на линии связи могут занять несколько часов. В минздраве Крыма советуют до устранения аварии пользоваться номером 112 или временными мобильными +7 (978) 941-58-69, +7 (978) 941-58-71, +7 (978) 941-58-72.