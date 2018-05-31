Жительницу Волгоградской области заподозрили в убийстве сына

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали 32-летнюю жительницу поселка Дудаченский, которую подозревают в убийстве трехлетнего сына.

Как сообщает региональное управление СК России, смерть мальчика наступила из-за тупой травмы живота, которая привела к разрыву внутренних органов. Во время допроса женщина рассказала, что за несколько дней до смерти ребенка, она наказала его за непослушание тремя ударами ладони в область туловища.

"Следствие полагает, что именно эти "воспитательные приемы" и привели к трагедии - спустя три дня мальчик скончался", - говорится в официальном сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Кстати, в 2009 году жительница поселка Дудаченский была лишена родительских прав в отношении трех детей и поставлена на специализированный учет.