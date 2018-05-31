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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Дедушка" уральского рока поставил мюзикл на немецком языке

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

В Екатеринбурге состоялась премьера экспериментального мюзикла на немецком языке.

В этом необычном проекте участвует 25 учеников 5-6 классов и профессиональная команда авторов: сценарий написали Александр Пантыкин, "дедушка" уральского рока, и Татьяна Ширяева, ученица Николая Коляды, музыку - композитор Марианна Мягкова. Режиссером-постановщиком спектакля стал Борис Зырянов.

Фото: Елена Лапина/ Предоставлено Детским музыкальным театром имени Наталии Сац
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- Конечно, непросто было научить всего за год ребят, которые никак не связаны с театром, петь, танцевать, раскрепощенно двигаться на сцене, но у нас получилось. С детьми работали педагоги по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и немецкому языку. Общались на репетициях на русском, но в самом спектакле герои говорят только по-немецки, - рассказал Александр Пантыкин.

Инициатором создания немецкой театральной студии при "Живом театре" выступило Генконсульство ФРГ в Екатеринбурге. Там же родилась идея мюзикла про алфавит, в котором заколдованы буквы.

- Мы очень заинтересованы в этом проекте. Прежде всего это изучение немецкого языка, но не менее важно удовольствие, которое ребята получают в процессе освоения актерского ремесла, - говорит генконсул Штефан Кайль.

В октябре спектакль представят широкой публике. Новый мюзикл для немецкой театральной студии начнут писать уже летом.

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