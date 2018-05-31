Назначен врио главы администрации Тюмени

Временно исполняющим обязанности главы администрации Тюмени назначен Руслан Кухарук, до того трудившийся в должности заместителя.

"Он является опытным руководителем. Работал на различных должностях муниципальной и государственной службы. Общий стаж - более 16 лет", - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, Александр Моор, занимавший пост градоначальника до недавнего времени, был назначен врио губернатора Тюменской области после того, как Владимир Якушев перешел на работу в федеральное правительство.

Руслан Кухарук по образованию юрист. В должности замглавы - с сентября 2016 года. Он курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, департамента имущественных отношений, комитета по рекламе, управления градостроительного планирования, городского имущественного казначейства.