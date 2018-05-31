В Челябинске ликвидируют группы зацеперов и руферов в соцсетях

Калининский суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры о признании запрещенной к распространению информации, содержащейся в соцсетях на страницах сообществ руферов и зацеперов, сообщили в четверг в надзорном ведомстве региона.

Во время мониторинга соцсетей в Челябинске обнаружены сообщества зацеперов, пропагандирующих опасные способы передвижения на общественном транспорте, в частности в неприспособленных для этого местах - на сцепном устройстве трамвая или поезда, на подножках и фарах. А также страницы руферов с информацией об имеющихся в Челябинске открытых чердачных помещениях, крышах многоквартирных домов, заброшенных объектах капитального строительства, высотных линиях электропередач, трубах котельных и иных высотных объектах для организации их посещения в развлекательных целях.

Как сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева, подобная информация оказывает негативное воздействие на несовершеннолетних, поскольку побуждает их к совершению противоправных действий, которые могут привести к травмам и гибели.

Решение суда является основанием для блокировки Роскомнадзором доступа к страницам запрещенных сообществ, отметили в прокуратуре.