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31.05.2018 15:30
Проект: В регионах

В ТюмГУ презентовали новую магистратуру по медиаиндустрии

Динамичное развитие новых технологий трансформировало привычное устройство медиа - их форму, драматургию и способы распространения. Новым медиаинституциям требуются универсальные профессионалы, способные создавать успешный медиаконтент и понимающие динамику перемен в функционировании системы аудиовизуального производства. Дискуссия о подготовке медиаспециалистов нового формата между представителями СМИ и образования развернулась на площадке Школы перспективных исследований ТюмГУ в рамках круглого стола "Новые форматы высшего образования в сфере медиакоммуникаций".
Фото: Из фотобанка ТюмГУ Фото: Из фотобанка ТюмГУ
Фото: Из фотобанка ТюмГУ

Чтобы ответить на запросы индустрии современных медиа, в Тюменском госуниверситете открывают профессиональную магистерскую программу "Цифровая культура и медийное производство", презентация которой состоялась на встрече. Это совместная магистратура Школы перспективных исследований и Института социально-гуманитарных наук.

"Ландшафт СМИ становится всё более междисциплинарным и кроссмедийным. Материалы в сетевых СМИ приобретают сложный формат, состоящий не только из текста, но включающий аудио-, видеокомментарии, фотоматериалы. И новизна нашей программы состоит в том, что мы будем стараться готовить специалистов, способных динамично менять свою сферу деятельности", - говорит куратор программы Оксана Булгакова, профессор Университета Гутенберга в Майнце.

Выпускники новой магистратуры будут обладать всем спектром практических профессиональных навыков, смогут эффективно работать в творческих командах, занятых производством самого разнообразного медийного контента: от игровых и документальных телесериалов до роликов для социальных медиа и онлайн-платформ.

"Школа перспективных исследований исходит из базового разделения "бакалавриат - это образование, магистратура - профессиональная подготовка". Именно поэтому наша первая, совместная с СоцГумом, магистерская программа ориентирована на подготовку профессионалов в области медиапроизводства и максимально увязана с требованиями современного рынка труда. Однако и профессиональная магистратура не должна сводиться к постановке серии технических навыков - мы будем готовить людей, способных к осознанной практической деятельности, не просто умеющих "делать" медиа, но и понимающих, почему режиссер, оператор или блогер сегодня работает так, а завтра должен будет работать по-другому", - комментирует директор Школы перспективных исследований Андрей Щербенок.

Студентов ждут спецсеминары и воркшопы, работа над групповыми проектами и мастер-классы с активно работающими в сфере медиа продюсерами, режиссерами, художниками и журналистами. Также практические навыки магистранты смогут отработать во время стажировок в российских и международных компаниях и проектах. В числе партнеров программы Телеканал "Дождь", ZNAK, "It's My City", Red Pepper Film, Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Voskhod Agency, Streetart agency, Lateral Summer Film Production Studio, Кинокомпания "29 февраля", LiveUral и др.

В 2018/2019 учебном году на направление выделено 11 бюджетных мест. Прием документов начинается 18 июня и завершится для претендующих на бюджет 25 июля, а на договорные места - 30 августа.

Сайт Тюменского госуниверситета

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ТюмГУ


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