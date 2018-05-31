В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице

Воспитательница одного из частных детских садов Екатеринбурга оставила двух детей на улице после прогулки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В пятницу, 25 мая, воспитанников ясельной группы вывели на прогулку во двор многоквартирного дома на Уралмаше. Когда детей заводили обратно в садик, на улице остались двое детей - один полуторогодовалого возраста, второму год и девять месяцев. Через некоторое время воспитательница спохватилась и побежала на улицу, где детей обнаружили прохожие.

Прокуратура проводит проверку ситуации. В ходе надзорных мероприятий опросят сотрудников детского сада и установят все обстоятельства происшествия.