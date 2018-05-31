Этот драматический эпизод Гражданской войны описан в биографии Гаврилы Андреевича Фролова, которая хранится в Государственном архиве Воронежской области.

В биографии, написанной собственноручно, и без того много интересного. Призванный в армию воронежский рабочий Фролов бежал в Америку, по возвращении на Родину был приговорен к каторжным работам за дезертирство, снова бежал. В гражданскую войну был командиром красногвардейского отряда, прошел через пытки и смерть самых близких людей. Но даже на фоне столь бурной жизни его конфликт с председателем Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцким - из-за брата последнего Александра Троцкого - выглядит событием из ряда вон выходящим. И нуждающимся в проверке. Выполнению этой задачи помогли и другие сохранившиеся архивные документы.

Они публикуются с сохранением орфографических и стилистических особенностей.

Письмо Г.А. Фролова - К.Е. Ворошилову

"Я не дал паровоз и классный вагон твоему Бронштейну"

Москва, в Реввоенсовет т. Ворошилову

Я, Фролов Гаврил Андреевич, родился в 1888 г. в г. Воронеже в семье рабочего, отец мой служил в мирное время у купца Веретенникова и умер в 1889 г., после смерти отца нас осталось четыре брата и две сестры... < >

Во время переворота меня выбрали начальником по охране заводов в Бо[б]ровском уезде, где я сформировал отряд из добровольцев рабочих в количестве 200 сабель и принимал участие в подавлении восстаний в Чигле, Курлаке, Тишанке и Хреновских выселках, где перенес по подавлению восстаний 2 пулевых и 4 осколковых поранений, и [в] 19 году появление банд Антонова и Колесникова и Варавы в Бобровском уезде я командовал партизанским отрядом против банд и подчинялся ревтрибуналу, где был уполномоченным Ревтрибунала Разумовский-Касенко, и был тесно связан с уполномоченным тов. Мачан от представителя ВЧК т. Кедрова, где я, Фролов, принял около 50 сражений с бандами и перенес много поранений и пыток, огнестрельные и шашечные поранения, а также был ранен и забран в плен, где в присутствии меня зарубили [моего] 9месячного ребенка и жену и расстреляли брата Дмитрия, так как он находился в моем отряде, а со мной начали делать разные пытки: прижигали на теле красные звезды, вырывали на ногах ногти на мизинцах и прикладные побои и мне пришлось бежать из-под расстрела и прибыл в Сдавое в нижнем белье, где отморозил руки, правую грудь и колено. По выздоровлении я опять принял отряд, и в сражении с Колесниковым мне разбили грудь, где до настоящего времени идет гортанью кровь, и за все был награжден 2мя красными орденами и благодарность[ю] от Ревтрибунала. Ордена получал в два раза. < >

На ст. Хреновое в 18 верстах в Шиповском лесу, где находился Кисляевский сахзавод, принадлежавший в мирное время бр. Троцких, и мне было дано распоряжение тов. Троцкого, стоявшего на ст. Лиски, чтобы я дал паровоз и классный вагон управляющему Бронштейну, брату Троцкого, но я не дал паровоз и вагон, а дал пару лошадей и двух партизан для сопровождения его к Троцкому на ст. Лиски, и когда после окончания боя, взявши со своим отрядом много пленных и трофей, я был вызван Троцким на ст. Лиски, прибыл к нему со всем отрядом и явился на бронепоезд к тов. Троцкому, где тов. Троцкий велел снять оружие и явиться к нему в кабинет и объявил меня вне закона как за неисполнение приказа, но в это время мой отряд услышал, что меня расстреляют, они для защиты меня разобрали рельсы спереди и сзади у бронь поезда и стали кричать "даешь нашего начальника".

JSINCUT

В это время ко мне подошел матрос и сказал, что тебя Троцкий разжалывает и направляет меня как красноармейца в 42й стрелковый полк откуда я и демобилизовался, когда меня освободили из-под ареста, мне матрос сказал, чтобы сейчас были настроены рельсы, которые разобрали твои партизаны, и было все исполнено. С Троцким был крупный разговор, где я сказал, что я не дал паровоз и классный вагон твоему Бронштейну, а партизан бросить, которые сражались и лежали ранеными, прибыл в Ревтрибунал построил отряд и сказал, кто приказал разобрать рельсы, и вышло 60 человек, и я в присутствии уполномоченного Разумовского приказал сдать оружие, и так как они были приговорены к расстрелу, которые добровольно сдали оружие начали со мной прощаться и говорили: "пусть нас расстреляют, но мы спасли своего начальника", но Разумовский [утрачена половина строки, вероятно: "так и не отдал"] им такого распоряжения.

После демобилизации работал в совхозах и на заводах и в 1930 году был выдвинут с завода Госмехчуглит на хозяйственную работу, и как выдвиженец работаю в ОГИЗе зав. книжной базой.

А поэтому прошу Реввоенсовет восстановить мои заслуги и партийный билет, если согласно моих справок я достоин перед Советской Республикой.

Рабочий-выдвиженец Фролов

Чл. ВКПб подпись [от руки]

[Приписка от руки]

Все действия начиная с 1918 г. по 1922 г. вышеизложенное подтверждает бывший председатель трибунала Разумовский, бывший уполномоченный ВЧК Мачан, бывший председатель Исполкома с. Щучье Морев. Копия верна - подпись. Печать Книжной базы Ц.Ч.О.12

Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. Р-905. Оп. 2. Д. 961. Л. 4-5.

Машинопись с рукописной правкой.

Справка Д.М. Сычева из отряда Гаврилы Фролова

"В сражениях с бандами перенес много поранения"

Р.С.Ф.С.Р.Копия

Совхоз Троицкий

Казакстанский трест

24 марта 1930 г.

Справка

Выдана настоящая справка гр. Фролову Гавриилу Андреевичу в том, что он действительно был начальником партизанского отряда в Бобровском уезде Воронежской губ. с 1917 по 1921 г. против банд Антонова, Колесникова и Варавы, где я - Сычев Д.М. был командиром эскадрона в его отряде, где Фролов в сражениях с бандами перенес много поранения и раненый был забран в плен бандами, где подвергался разным пыткам, как прижигание на теле красных звезд, избиением, вырыванием ногтей с пальцев и после побега из плена от банд командовал опять отрядом, за что т. Фролов Гавриил Андреевич был награжден орденами Красной Знамени и благодарности по приказам Ревтрибунала.

Все вышеизложенное я - Сычев Д.М. подтверждаю и собственноручно подписываюсь (Сычев)...

ГАВО. Ф. Р-905. Оп. 2. Д. 961. Л. 6.

Машинописная копия.

Справка от С.П. Разумовского-Косенко

"Тов. Фролов твердый и стойкий на защиту сов. власти"

Знаю товарища Фролова с 18-го года, когда он [был] начальник[ом] партизанского отряда в Бобровском уезде Щучинской волости против банды Антонова, где он принимал горячее участие по защите сов. власти, принимал несколько боев, поручал ранения и оставался обратно в строю, однажды был ранен и забран в плен бандой Антоновой и по предложению бандой остаться у них в строю, от которой Фролов отказался и перенес истязания; по возвращении из плена тов. Фролов принимал обратно командовать отрядами, и я будучи [неразборчиво "по обо..."] и борьбе против банды, как председатель Ревтрибунала подтверждаю[,] что действительно тов. Фролов твердый и стойкий на защиту сов. власти, а поэтому он может быть в рядах В.К.П.б. Б[ывший] председатель Р[еволюционного] В[оенного] Т[рибунала] член партии ВКП(б) С.П. Разумовский-Косенко...

ГАВО. Ф. Р-905. Оп. 2. Д. 961. Л. 12-13.

Автограф.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Итак, Троцкий послал Фролова выручать своего брата. Приказ был исполнен. Правда, вместо того, чтобы эвакуировать Александра Бронштейна на станцию Лиски специальным поездом, как велел Троцкий, Фролов переправил его под охраной на лошадях. В классных вагонах во время войны уместнее возить раненых. Но вместо благодарности Председатель РВС велел расстрелять командира за неточное исполнение приказа. А заодно и весь его отряд, когда бойцы в ответ на арест Фролова начали разбирать рельсы перед поездом Льва Давидовича...

Удалось выяснить, что старший брат Л.Д. Троцкого - Александр Давидович Бронштейн (1870 - 1938) - действительно работал управляющим на Нижнекисляйском сахарном заводе, принадлежавшем родственнику по линии матери Д.Л. Животовскому. После войны брат вернулся в Нижний Кисляй, проработал там до 1926 года и переехал на Дерюгинский сахарный завод Курской губернии. Был расстрелян 29 апреля 1938 года за связь с Л.Д. Троцким, его сыном Л.Л. Седовым и антисоветскую деятельность на Дерюгинском откормочном пункте.

Серафим Петрович Разумовский-Косенко, подтвердивший боевые заслуги Фролова, в 1920-1921 гг. являлся председателем губернского Совета народных судей и был задействован в революционных трибуналах, боровшихся с крестьянскими повстанцами. Скорее всего, это он не санкционировал бессудную расправу над Фроловым и его бойцами, а Троцкий после вспышки гнева решил ограничиться административными и дисциплинарными мерами.

А вот история с двумя орденами Красного Знамени, о которых пишет Фролов, кажется и впрямь неправдоподобной. В списке Государственного военного издательства за 1926 год его нет среди награжденных. При том, что Фролов счел нужным дважды подчеркнуть наличие у него орденов: "За все был награжден 2мя красными орденами и благодарность[ю] от Ревтрибунала. Ордена получал в два раза". Возможно, он выдавал представления к награде за сам орден. И скорее всего надиктовал однополчанину Сычеву свою версию. Но можно предположить и иное: ордена у Фролова были отобраны после конфликта с Троцким по указанию последнего.

Вряд ли когда-либо нам удастся узнать всю правду о Гавриле Андреевиче Фролове, человеке колючем и авантюрном, с кипучей энергией и могучей волей. Следы его теряются в самом начале 30-х годов, когда такие черты характера становились неудобными для мирной жизни. А позднее и смертельно опасными для нее.

Дальнейшая судьба Гаврилы Андреевича неизвестна.