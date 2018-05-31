Россия и Китай заставили ВМС США пожалеть о списании F-14 Tomcat

В 2006 году ВМС США сняли с вооружения самолеты Grumman F-14 Tomcat после трех десятилетий службы. Однако этот шаг стал причиной проблем, так как место, которое занимал F-14 в палубной авиации, осталось незаполненным.

Окончание холодной войны и сокращение финансирования вынудило военно-морские силы Соединенных Штатов отказаться от F-14 - они просто не могли позволить себе содержание этих самолетов. Кроме того, с развалом Советского Союза основная миссия Tomcat - защита авианосцев - потеряла свою актуальность, в результате чего самолет все чаще использовался в качестве штурмовика. И даже несмотря на то, что F-14 неплохо зарекомендовал себя в новой роли, Boeing F/A-18E/F Super Hornet превосходил стареющий Tomcat по большинству показателей. В частности, F/A-18E/F были надежнее и эффективнее, на них была установлена гораздо более современная авионика. Однако, как оказалось, Super Hornet может заполнить не все пробелы, образовавшиеся после списания F-14.

F/A-18E/F - мощная боевая машина, но она не лишена недостатков. В первую очередь это скорость и дальность.

ВМС США отказались от Tomcat, так как им больше не нужно было отгонять советские бомбардировщики. До этого они составляли основу концепции воздушного боя военно-морских сил, разработанной в целях предотвращения уничтожения авианосных группировок советскими бомбардировщиками. После 1991 года эта угроза была ликвидирована, однако в последнее время, с развитием Китая и России, она вновь становится актуальна, пишет The National Interest.

В Китае разрабатывают мощные противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования, а также самолеты, на которых они будут размещены. В то же время российские бомбардировщики, бездействовавшие после развала СССР, вернулись на маршруты боевого патрулирования, пусть и в меньшем количестве. Кроме того, появились вооруженные крылатыми ракетами российские и китайские самолеты-невидимки, некоторые из которых могут летать очень высоко и очень быстро. Для нейтрализации этих угроз ВМС США могли бы пригодиться F-14 Tomcat. F/A-18E/F также могут выполнить эту работу, однако это будет не так эффективно.

Военно-морские силы США находятся в поиске новой машины, которая превзошла бы Super Hornet по скорости и дальности. Новинка может заменить F/A-18E/F после 2040 года. Указанные характеристики являются приоритетами, а вот к технологиям "стелс" на флоте относятся скептически. По словам капитана Ричард Брофи, возглавляющего команду по альтернативной машины, "стелс"-технологии подобны тепловым ловушкам - они не побеждают противника, но помогают в бою. "Стелс"-технологии стали неотъемлемой частью будущих самолетов - посмотрите на любую страну, все идут по этому пути", - заявил Брофи. Он отметил, что новый самолет ВМС США, вероятно, тоже будет малозаметным.

Преемник F/A-18E/F будет иметь схожие с F-14 возможности в части скорости и дальности. Однако на этом сходства, вероятно, закончатся, ведь Tomcat был устаревшим и ненадежным самолетом. Новые разработки помогут заполнить некоторые пробелы, оставшиеся в структуре авиакрыльев ВМС США после списания F-14 Tomcat.