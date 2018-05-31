В Петербурге торжественно спущена на воду почти достроенная реплика легендарного линейного 54-пушечного корабля 4 ранга "Полтава". Она станет первым в России музеем на базе парусного судна, построенного по чертежам XVIII века
Более 800 человек защитили свои работы на 16 различных площадках. Теперь они смогут поучаствовать в исторической смене в "Артеке"
В эти дни 110 лет назад Москва переживала стихийное бедствие - город был затоплен во время весеннего паводка. Поздняя весна, резкое потепление и дожди превратили город в море. В этом году зима тоже была поздней и снежной. Как удалось избежать наводнения?
15 мая 1848 года - 170 лет назад - родился Виктор Васнецов, замечательный русский художник. Его произведения известны каждому. Какое любимое у вас?
"Родина" предлагает проверить себя на знание российских памятников и исторических мест
В Музее современной истории России открылась выставка "Это Маркс?!", на которой можно познакомиться не только с трудами мыслителя, но и с любовной перепиской
В этот день - 14 мая 1835 года - сказку Александра Пушкина впервые опубликовал журнал "Библиотека для чтения". Она написана двумя годами ранее. В основу положена русская народная сказка "Жадная старуха" и элементы сказки Братьев Гримм "О рыбаке и его жене"
29 апреля - 200 лет со дня рождения Александра II. О царе Освободителе сказано много и многими. "Родина" выбрала несколько высказываний из публикаций об императоре. Попробуйте ответить правильно, кому эти слова принадлежат