В Иваново выбрали знак для Дня белорусской письменности

В белорусском Иваново подвели итоги открытого конкурса на разработку эскиза памятного знака в честь проведения XXV Дня белорусской письменности, который пройдет в Иваново в начале осени.

Как сообщает Ивановский районный исполнительный комитет, конкурс на разработку эскизного варианта памятного знака в честь проведения в Иванове XXV Дня белорусской письменности, проходил со 2 по 24 мая.

- В адрес отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома поступили материалы с 14 эскизными вариантами памятного знака от десяти авторов, - говорится в сообщении.

По итогам заседания рабочей группы победителем был признан авторский коллектив, в который вошли Алесь Шатило, Алексей Сорокин и Анна Богаткина.

В качестве пластического образа авторы проекта-победителя предложили использовать солнечные часы, так как отсчет времени полностью зависит от движения Солнца. Центральным элементом композиции авторы выбрали перо как символ рукописей, от которых берут начало печатные тексты. Выбранный эскиз памятного знака доработают с учетом замечаний рабочей группы.

Ожидается, что знак в честь Дня белорусской письменности будет установлен в центре Иваново. Деньги на его изготовление поступят из бюджета района, от Министерства культуры, а также от спонсоров и из средств областного субботника.

День белорусской письменности пройдет в Иваново 2 сентября. В этом году главной темой праздника станет "Моя малая родина".