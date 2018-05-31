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Рубрика: В мире

В США лайнер прервал полет из-за агрессивного пассажира

Лайнер компании Delta Air Lines совершил незапланированную посадку в аэропорту города Талса (штат Оклахома).

Пассажира рейса ОАЭ - Москва задержали за пьяный дебош

Как передает ТАСС, Boeing 737, на борту которого находились 172 пассажира и шесть членов экипажа, направлялся из Портленда в Атланту. Во время полета на высоте более 10 тысяч метров один из находившихся на борту начал вести себя агрессивно, угрожая другим пассажирам.

Пилот принял решение посадить борт в Талсе, где нарушитель спокойствия был передан сотрудникам ФБР. В результате инцидента никто не пострадал.

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