В США лайнер прервал полет из-за агрессивного пассажира

Лайнер компании Delta Air Lines совершил незапланированную посадку в аэропорту города Талса (штат Оклахома).

Как передает ТАСС, Boeing 737, на борту которого находились 172 пассажира и шесть членов экипажа, направлялся из Портленда в Атланту. Во время полета на высоте более 10 тысяч метров один из находившихся на борту начал вести себя агрессивно, угрожая другим пассажирам.

Пилот принял решение посадить борт в Талсе, где нарушитель спокойствия был передан сотрудникам ФБР. В результате инцидента никто не пострадал.