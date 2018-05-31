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Видео: актриса Эмилия Кларк смешно помешалась на диаграммах

Новость 31.05.2018, 17:30 | Текст: Олег Усков

Исключительной милоты и забавности почти пятиминутное видео появилось на YouTube-канале издания Vanity Fair, героиней обложки свежего номера которого стала 31-летняя актриса Эмилия Кларк, Матерь Драконов, кхалиси из мегашоу "Игра престолов".

Она дала журналу интервью, где, в частности, эмоционально, не щадя слов, прокомментировала свое преображение в финальном сезоне GOT, а также поучаствовала в художественной сессии. К которой авторы подошли творчески, предложив Кларк поизображать гротескную бизнесвумен со стоковых фото.

Фото: kinopoisk.ru
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Примерив на себя образы и некой менеджера Барбары, и помешанной на диаграммах и одержимой графиками директрисы Салли.

Получилось, как видим, ударней некуда.

Мы же пока с печалью напомним, что производители по-прежнему не обозначили дату премьеры восьмого сезона ИП.

Стоковые фото (stock photography) - снимки на определенные темы, продающиеся на специализированных площадках и используемые в рекламе и иллюстрациях.

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