Видео: актриса Эмилия Кларк смешно помешалась на диаграммах

Исключительной милоты и забавности почти пятиминутное видео появилось на YouTube-канале издания Vanity Fair, героиней обложки свежего номера которого стала 31-летняя актриса Эмилия Кларк, Матерь Драконов, кхалиси из мегашоу "Игра престолов".

Она дала журналу интервью, где, в частности, эмоционально, не щадя слов, прокомментировала свое преображение в финальном сезоне GOT, а также поучаствовала в художественной сессии. К которой авторы подошли творчески, предложив Кларк поизображать гротескную бизнесвумен со стоковых фото.

Примерив на себя образы и некой менеджера Барбары, и помешанной на диаграммах и одержимой графиками директрисы Салли.

Получилось, как видим, ударней некуда.

Мы же пока с печалью напомним, что производители по-прежнему не обозначили дату премьеры восьмого сезона ИП.

Стоковые фото (stock photography) - снимки на определенные темы, продающиеся на специализированных площадках и используемые в рекламе и иллюстрациях.