Видео: Китай испытал эскадру дронов

Китайская компания Yunzhou Intelligent успешно испытала эскадру из 56 малоразмерных надводных беспилотников.

Видео слаженных маневров эскадры появилось в Сети. По данным China Daily, испытания проводились в Южно-Китайском море у архипелага Ваньшань. Целью эксперимента была отработка слаженного укправления группировкой плавучих роботов.

Построенные в кильватерные колонны беспилотники обходят встречные корабли, перестраиваются для прохождения узостей, складываются в иероглифы и даже изображают летную палубу авианосца, по которой пролетает скоростной катер - тоже, разумеется, беспилотный.

- Вот это я понимаю - "москитный флот"! - написал один из зрителей ролика.