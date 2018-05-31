Военные США отправили 14 самолетов F-22 Raptor на Окинаву

Вооруженные силы США отправили в Японию группировки из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor. Они должны пробыть на Окинаве около месяца, передает ТАСС.

Прибытие на базу ВВС США Кадена новых боевых самолетов связано с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына, которая пройдет в Сингапуре 12 июня.

Также в воды региона выведена и ударная группировка ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.