ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ

Подразделения украинской армии обстреляли колонну автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и МЧС ДНР, сообщает РИА Новости.

По данным представителя ДНР, колонна, которая попала под обстрел, ехала из населенного пункта Ясиноватая в направлении Донецкой фильтровальной станции. "Из одного блиндажа ВСУ, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС", - говорится в заявлении. Отмечалось также, что никто не пострадал. Однако под угрозой срыва оказалась смена сотрудников станции.

Между тем обстановка в районе Донецкой фильтровальной станции остается сложной. Силовики обстреливают район из тяжелых орудий, запрещенных Минскими соглашениями. Российская сторона на заседании Контактной группы предложила развести в регионе силы противоборствующих сторон.