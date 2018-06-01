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"Джоуи" из "Друзей", актер Мэтт ЛеБлан, все-таки уходит из Top Gear

Новость 01.06.2018, 18:10 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ситуация вокруг некогда архипопулярного автомобильного телешоу Top Gear, в какой-то момент стремительно покатившегося под откос, споткнулась об очередную кочку: актер Мэтт ЛеБлан все-таки покидает пост ведущего программы. И следующий сезон станет для него последним. О чем передает The Wrap.

Напомним. "Джоуи" был назначен после того, как из Top Gear ушли все ведущие "золотого состава" передачи. При этом права на название и концепт шоу остались за BBC.

Фото: kinopoisk.ru
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В результате ЛеБлан, не всегда гладко и удачно, вел программу с 2016 года.

Как прокомментировал текущее решение актер, работал он с удовольствием, и в целом было весело и отлично, да и команда хороша, но постоянные разъезды отнимали слишком много времени. Тогда как ему хотелось бы проводить больше времени с близкими.

Кто его сменит - пока неизвестно. Но Мэтт заверил, что, в любом случае, останется преданным поклонником шоу. "Спасибо за драйв", - заключил ЛеБлан.

Top Gear выходит с 1977 года. В 2002-м продюсеры провели ребрендинг шоу, внеся в него дозу юмора и приняв ведущих, сделавших Top Gear тем культом, каким мы его все знаем: Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.

На пике славы аудитория программы только в странах официальной трансляции достигала 350 миллионов человек.

ЛеБлану в прошлом году исполнилось пятьдесят лет. Помимо "Друзей" сыграл в его спин-оффе, "именном" "Джоуи", сериалах "Эпизоды", "Женаты… с детьми". В настоящее время задействован главной ролью в ситкоме "Всё схвачено".

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