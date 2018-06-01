Европротокол с новыми лимитами выплат вступил в силу

1 июня в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс- конференция на тему: "Европротокол увеличивает лимиты".

В пресс-конференции принимали участие:

- Евгений Владимирович Уфимцев - исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА);

- Андрей Александрович Маклецов - начальник Управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА);

- Владимир Викторович Кузин - заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Пресс-конференция приурочена к вступлению в силу 1 июня 2018 г. расширенного Европротокола при оформлении ДТП.

Владимир Кузин обратил внимание на то, что Госавтоинспекция была очень заинтересована в издании Европротокола и вступлении его в силу. ГИБДД активно отстаивала свою позицию в части увеличения страховой выплаты в два раза, с 50-ти до 100 тысяч и надеется на то, что вступление в силу этого закона существенно скажется на дисциплине участников дорожного движения и сокращением пробок на дорогах в связи с возможными дорожно-транспортными происшествиями.

Евгений Уфимцев обратил внимание на то, что по итогам 2017 года популяризация Европротокола увеличивалась. За прошлый год по Европротоколу было урегулировано 504 тысячи дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 2016 годом рост урегулированных страховых случаев составил 22 процента. При этом, исполнительный директор РСА подчеркнул, что по оценкам Российского союза автостраховщиков, величина аварий которая на сегодняшний день попадает в размер 100 тысяч рублей - больше 85 % всех убытков, которые есть в Российской Федерации.

По мнению Уфимцева - не надо бояться оформлять Европротокол. Документы по его оформлению достаточно простые. На сегодняшний момент требуется в части организации работы иметь извещение, которое выдает страховая организация в процессе заключения договора ОСАГО. При оформлении Европротокола не надо получать новое извещение. Старое извещение так же действует. Действие Европротокола с новым лимитом выплат распространяется на ДТП которые произошли после 1 июня 2018. Поэтому те ДТП, которые произошли раньше - по ним лимит 50 тысяч рублей, ДТП которые случились после первого числа - 100 тысяч рублей.

Андрей Маклецов обратил особое внимание на некоторые технические вещи, касающиеся документов и процедур:

- извещение о ДТП. Это документ не новый, он давным-давно работает. Другое дело, что в ситуации, когда были материалы из ГИБДД (справка, административные материалы к этим извещениям) и страховщики и участники происшествий относились к нему достаточно невнимательно. Сейчас по Европротоколу, даже при наличии разногласий, извещение - основной документ, который должен быть, как написано в законе, совместно составлен водителями на месте происшествия, и ими же подписан. Бланки извещений невозможно взять на улице или в офисе РСА. Бланки извещения выдает ваш страховщик при заключении договора страхования. При электронном полисе он приходит по электронной почте в комплекте документов.

- форма бланка. Не нужно паниковать, бежать в свою компанию и требовать новый бланк. Тот документ, который введен Банком России по данному извещению указывает на то, что по договорам, заключенным до 1 июня может быть использован старый бланк. На оборотной стороне, там, где достаточно места, вполне можно описать и наличие разногласий, и их суть, какие-то комментарии дать, и главное - подписать этот материал. Тогда страховщик такой документ примет. А в новых бланках на лицевой стороне, там, где подписи водителей, где раньше они подтверждали отсутствие разногласий, теперь появились два чекбокса, там нужно поставить "галочку" - наличие разногласие, отсутствие разногласий. Все, такой документ считается оформленным.

Водителям, конечно, нужно не забывать, - уточняет Маклецов, - что, несмотря на такой довольно сложный вид этого бланка, основная часть информации там списывается из тех документов, которые есть у участников ДТП. Полис, данные о водительском удостоверении, данные о водителях. Наибольшее внимание уделяется центральной части, где проставляются отметки о некоторых типичных обстоятельствах. Кто как ехал, и кто как маневрировал. И очевидно, эти отметки, выборные типовые ситуации, должны не противоречить схеме происшествия, которое на таком маленьком квадратике указывается в нижней части извещения. В Европе пользуются именно таким бланком.