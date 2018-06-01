Фото: собака расцарапала Даниле Козловскому лицо

33-летний российский остропопулярный актер, а теперь еще и режиссер Данила Козловский растревожил поклонников-подписчиков, выложив в Instagram селфи своего израненного лица крупным планом.

В результате все заинтересованные лица получили возможность рассмотреть, что актера "украсили" царапины.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 30 Май 2018 в 3:05 PDT

При этом Козловский не стал интриговать, а сразу пояснил, "где собака порылась": "Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах [не очень хороший]", - пояснил актер. Давая понять, что раны нанесены питомцем Данилы. И без злого умысла.

"Подписалась на Козловского и первая публикация с покарябанным лицом. Живенько", "Не подставляй уязвимые части тела", "Шрамы украшают мужчину", "Обожаю! И за любовь к собакам тоже", - активно комментируют инцидент юзеры.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) 28 Май 2018 в 11:51 PDT

Есть в коллекции публичных фото артиста и сама виновница нанесения. Зовут Груша. Биография "дворянки" - не секрет: Данила подобрал ее перед Новым годом в горах Грузии, сначала планируя отдать далее в хорошие руки. Но привязался и решил оставить у себя, чем растопил даже самые жестокие сердца.