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Фото: собака расцарапала Даниле Козловскому лицо

Новость 01.06.2018, 11:55 | Текст: Олег Усков

33-летний российский остропопулярный актер, а теперь еще и режиссер Данила Козловский растревожил поклонников-подписчиков, выложив в Instagram селфи своего израненного лица крупным планом.

В результате все заинтересованные лица получили возможность рассмотреть, что актера "украсили" царапины.

При этом Козловский не стал интриговать, а сразу пояснил, "где собака порылась": "Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах [не очень хороший]", - пояснил актер. Давая понять, что раны нанесены питомцем Данилы. И без злого умысла.

"Подписалась на Козловского и первая публикация с покарябанным лицом. Живенько", "Не подставляй уязвимые части тела", "Шрамы украшают мужчину", "Обожаю! И за любовь к собакам тоже", - активно комментируют инцидент юзеры.

Есть в коллекции публичных фото артиста и сама виновница нанесения. Зовут Груша. Биография "дворянки" - не секрет: Данила подобрал ее перед Новым годом в горах Грузии, сначала планируя отдать далее в хорошие руки. Но привязался и решил оставить у себя, чем растопил даже самые жестокие сердца.

#грушакосмос #спекуляциявленту

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)

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