Художники будут дважды получать деньги за одну картину

Художники получили право на вознаграждение при перепродаже своего произведения в том случае, если аукционный дом или галерея выступают в сделке в качестве посредника, а не только продавца, как было ранее.

Федеральный закон, который вступает в силу с 1 июня 2018 года, также вводит обязанность юридического лица или индивидуального предпринимателя предоставлять сведения, необходимые для обеспечения выплаты вознаграждения, автору. Можно их предоставить и организации по управлению правами на коллективной основе, которая представляет его интересы. Эти сведения могут быть подготовлены и переданы в том числе на основании соответствующего запроса.

"Размер процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются Правительством Российской Федерации", - говорится в тексте федерального закона.

Все это позитивно скажется на всем сообществе художников, которые продают свои картины через аукционные дома или галереи, считает председатель комиссии по связям с общественностью Московского союза художников Ольга Тихонова. "Очень хорошо, что власти обратили внимание на эту проблему, но в целом, думаю, надо продолжать разговор в рамках принятия единого федерального закона о культуре", - считает она.

Действительно, в новой редакции статьи 1293 ГК РФ "Право следования" предусмотрено, что, если в качестве посредника, покупателя или продавца при отчуждении оригинала произведения изобразительного искусства участвует юрлицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи. Раньше такой обязанности у аукционных домов, галерей и магазинов не было. И прежняя статья больше носила декларативный характер, комментирует инициативу юрист Творческого союза художников России Константин Марков. "Новая редакция ст.1293 ГК РФ позволит художникам контролировать продажу своих работ и получать заслуженные денежные отчисления. Поэтому принятие закона в новой редакции важно для сообщества художников", - резюмирует эксперт.

Новая законодательная норма - позитивный момент, художник должен получать процент от перепродажи своего творения, если это значимое произведение и его цена с момента первой продажи выросла в несколько раз, считает представитель Галереи музейной живописи Денис Топоров. "Однако на практике, пока сложно представить, как это все будет работать, разве что аукционный дом и художник имеют прямой контакт, и сам аукционный дом будет перечислять процент мастеру. Публичность торгов также является гарантией защиты права художника на процент", - считает он.