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Рубрика: В мире

Японские политики пришли на работу в разноцветных рубашках

Японские политики пришли на работу в разноцветных рубашках. Необычный вид госслужащих связан с началом нового этапа экологической кампании Super cool biz. Уже 13 лет летом они носят легкую одежду, чтобы меньше использовать кондиционеры.

Фото: Depositphotos.com
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С июня по сентябрь можно не надевать пиджаки и галстуки. Это способствует более эффективной борьбе с "парниковым" эффектом, пишет РИА Новости. Первого июня в Стране восходящего солнца наступает самое жаркое время года, и дресс-код не запрещает гавайские рубашки и хлопчатобумажные брюки.

В то же время не все члены правительства готовы кардинально поменять свой внешний вид. На заседание парламента премьер-министр страны Синдзо Абэ пришел в белой рубашке с темным кантом. Журналистам он сказал, что ему "легко и прохладно".

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