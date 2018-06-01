"Корнеты" и "Хризантемы" стали абсолютным оружием в условиях пустыни

В Ливии замечены противотанковые комплексы "Корнет-Э". Их применяют в ходе боевых действий против боевиков-исламистов войска, подчиняющиеся фельдмаршалу Хафтару, в районе города Дерна на востоке страны.

Clear picture of #LNA fighters using a 9M133 Kornet (AT-14 Spriggan) in offensive on DSCM positions at the western entrance to Derna#Libya pic.twitter.com/pWD6HiSUvd — SMM Libya (@smmlibya) 31 мая 2018 г.

По мнению военных экспертов, ПТРК являются своего рода наследством режима Муамара Каддафи, поскольку закупки этого оружия были произведены еще в последние годы его правления. "Корнеты" использовались в ходе разгоревшейся гражданской войны. Однако не все запасы ракет были израсходованы, и сейчас они снова пущены в дело.

В условиях Ливии "Корнеты" можно считать абсолютным оружием. Пустынная местность позволяет применять ПТРК на максимальную дальность - 5500 метров. Поэтому противник порой не в силах даже понять, откуда нанесен удар. К тому же вся имеющаяся на территории этой страны бронетехника являются устаревшей - она не оборудована динамической защитой, поэтому шансы уцелеть равны нулю.

Кроме "Корнетов" в Ливии в настоящее время воюет и другой современный российский противотанковый комплекс. Речь о выполненной на базе БМП-3 "Хризантеме-С".

Контракты на поставки этих самоходок были заключены до начала вооруженного противостояния. К 2011 году ливийцы получили 4 комплекса. Оставшиеся десять машин были отправлены на север Африки 5 лет назад.

В последний раз эти ПТРК были замечены в начале 2018 года во время боестолкновений в окрестностях ливийской столицы.