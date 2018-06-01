Лавров: РФ надеется на восстановление сотрудничества с США по мирному атому

Исполнение соглашения между РФ и США о взаимодействии в области мирного атома заморожено, однако Москва рассчитывает на налаживание отношений в данном вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с американским экс-министром энергетики Эрнестом Монисом, ныне занимающим пост сопредседателя инициативы по снижению ядерной опасности.

"В период вашего пребывания на посту министра энергетики США было заключено межправительственное соглашение в 2013 году, которое сейчас называется соглашением "1-2-3", об основах взаимодействия в сфере мирного атома между РФ и США. К сожалению, с тех пор по независящим от нас причинам работа по исполнению этого соглашения, фактические контакты были заморожены", - отметил Лавров.

"Тем не менее, я надеюсь, что в вашем нынешнем качестве вы будете содействовать восстановлению нормальных форм сотрудничества в сфере ядерной энергетики между нашими странами", - подчеркнул глава российского МИД.