Лукашенко заявил о необходимости усиления поддержки семей с детьми

Не только сохранять, но и "наращивать спектр оказываемой поддержки и льгот для семей с детьми" считает серьезной государственной задачей Александр Лукашенко. Об этом он заявил в Международный День защиты детей, общаясь с пограничниками и их семьями на погранзаставе "Дивин" в Кобринском районе, передает пресс-служба главы государства.

Отвечая на один из вопросов, глава государства заявил, что в республике не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до трех лет, хотя даже во многих развитых странах мира на такой продолжительный срок он не предоставляется.

Более того, Лукашенко полагает, что настало время постепенно повышать и размеры льгот. При рождении третьего ребенка в семье необходимо предоставлять очень большие льготы. "Квартира... Четвертый - еще больше льгот. Пятый - беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать", - обнадежил семейные пары президент.

Он пояснил, что в белорусских семьях рождается один или два ребенка, а потому основной объем поддержки необходимо направить на то, чтобы в семьях появлялось больше детей. "Поэтому мы будем заинтересовывать семьи", - сказал он.

Президент наряду с этим заметил, что в Беларуси и сейчас установлены большие льготы для семей с детьми по сравнению с зарубежными странами. Вместе с тем он констатировал наличие демографической проблемы в стране, а следовательно, подчеркнул Лукашенко, "сохраняется необходимость развития практики предоставления материальной поддержки".

