В мире
01.06.2018 16:00
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко заявил о необходимости усиления поддержки семей с детьми

Фото: Пресс-служба президента Беларуси. Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси.

Не только сохранять, но и "наращивать спектр оказываемой поддержки и льгот для семей с детьми" считает серьезной государственной задачей Александр Лукашенко. Об этом он заявил в Международный День защиты детей, общаясь с пограничниками и их семьями на погранзаставе "Дивин" в Кобринском районе, передает пресс-служба главы государства.

Отвечая на один из вопросов, глава государства заявил, что в республике не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до трех лет, хотя даже во многих развитых странах мира на такой продолжительный срок он не предоставляется.

Фото: depositphotos.com
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Более того, Лукашенко полагает, что настало время постепенно повышать и размеры льгот. При рождении третьего ребенка в семье необходимо предоставлять очень большие льготы. "Квартира... Четвертый - еще больше льгот. Пятый - беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать", - обнадежил семейные пары президент.

Он пояснил, что в белорусских семьях рождается один или два ребенка, а потому основной объем поддержки необходимо направить на то, чтобы в семьях появлялось больше детей. "Поэтому мы будем заинтересовывать семьи", - сказал он.

Президент наряду с этим заметил, что в Беларуси и сейчас установлены большие льготы для семей с детьми по сравнению с зарубежными странами. Вместе с тем он констатировал наличие демографической проблемы в стране, а следовательно, подчеркнул Лукашенко, "сохраняется необходимость развития практики предоставления материальной поддержки".  
 

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