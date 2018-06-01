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1 июня 2018 г.

Распоряжение правительства Московской области от 30 мая 2018 года № 321-РП "Об утверждении структуры Министерства потребительского рынка и услуг Московской области"

Дата подписания 30 мая 2018 г.
Опубликован 1 июня 2018 г.
Вступает в силу 30 мая 2018 г.

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Структура Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
(pdf, PDF, 621 Кб)