Распоряжение правительства Московской области от 30 мая 2018 года № 321-РП "Об утверждении структуры Министерства потребительского рынка и услуг Московской области"

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев
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