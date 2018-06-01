На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка

Глава Украины Петр Порошенко поручил правительству ввести экзамен по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство. Об этом говорится в обнародованном указе президента.

Ранее Порошенко подписал указ о мерах укрепления статуса украинского языка и формировании единого национального культурного пространства.

Согласно указу, кабмину предписывается за два месяца принять государственную целевую программу на 2018-2028 годы, которая бы способствовала развитию и функционированию украинского языка как государственного во всех областях жизни общества.

Предполагается, что указанная программа будет полезна для иностранцев, изучающих украинский язык. Программа будет направлена на создание дистанционных и онлайн-курсов, а также введение сертификационного экзамена для лиц, желающих получить гражданство Украины.