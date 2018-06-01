Названы приоритеты на время председательства РФ в СБ ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя озвучил приоритеты на время председательства России в Совете безопасности всемирной организации в июне. Главным мероприятием дипломат назвал заседание по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, - приводит РИА Новости слова российского постпреда. Потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты, и подход к ним должен быть всеобъемлющим, а не по отдельности, как сейчас часто происходит. Мы эту тему предложили, и она была согласована".

Ситуация в ближневосточном регионе регулярно обсуждается на сессиях Совбеза, напомнил Небензя. Раз в месяц или чуть реже, уточнил он, отметив, что теперь это будет происходить чаще.

В СБ ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) и десяти непостоянных. Председателем в Совбезе в течение месяца является один из его членов в соответствии с английским алфавитным порядком.