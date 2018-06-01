Новости

С сегодняшнего дня США начнут взимать пошлины на сталь и алюминий 01:52
Принадлежавшую Екатерине Великой жемчужину продали за 320 тысяч евро 01:51
Джекпот национальной лотереи Канады достиг рекордной суммы 01:49
Названы приоритеты на время председательства РФ в СБ ООН 01:37
Расследование по "делу России" дорого обошлось бюджету США 00:58
Премьер Грузии взял на контроль расследование гибели подростков 00:31
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил мальчика на велосипеде 31.05.2018
В Тбилиси участники акции протеста потребовали отставки правительства 31.05.2018
Суд постановил арестовать подозреваемого в "покушении" на Бабченко 31.05.2018
Помпео подтвердил слухи о письме Ким Чен Ына в адрес Трампа 31.05.2018
Австрийские математики высчитали, кто выиграет ЧМ-2018 31.05.2018
Консул Украины в Гамбурге уволен за антисемитизм 31.05.2018
Минфин опроверг перенос сроков реформы электронных госзакупок 31.05.2018
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17 31.05.2018
Рауль Кастро впервые появился на публике после операции 31.05.2018
Макрон назвал введение США пошлин на сталь и алюминий незаконным 31.05.2018
Премьер Канады назвал пошлины США "абсолютно неприемлемыми" 31.05.2018
Финляндию обеспокоило решение США ввести пошлины на сталь 31.05.2018
ЛНР: Киев скрывает истинные потери в Донбассе 31.05.2018
Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии‍ 31.05.2018
Трамп заявил, что "будет очень рад" снять санкции с КНДР 31.05.2018
Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе 31.05.2018
Захарова: Киев надеялся вызвать высылку дипломатов РФ из стран Запада 31.05.2018
Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге 31.05.2018
Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко 31.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
01.06.2018 01:37
Рубрика: Власть

Названы приоритеты на время председательства РФ в СБ ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя озвучил приоритеты на время председательства России в Совете безопасности всемирной организации в июне. Главным мероприятием дипломат назвал заседание по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования

"Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, - приводит РИА Новости слова российского постпреда. Потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты, и подход к ним должен быть всеобъемлющим, а не по отдельности, как сейчас часто происходит. Мы эту тему предложили, и она была согласована".

Ситуация в ближневосточном регионе регулярно обсуждается на сессиях Совбеза, напомнил Небензя. Раз в месяц или чуть реже, уточнил он, отметив, что теперь это будет происходить чаще.

В СБ ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) и десяти непостоянных. Председателем в Совбезе в течение месяца является один из его членов в соответствии с английским алфавитным порядком.

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией
Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов